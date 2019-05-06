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10 ملايين خسائر حريق مصنع داخل "مدينة بدر" اليوم

منذ 38 دقيقة
عدد القراءات: 59
10 ملايين خسائر حريق مصنع داخل "مدينة بدر" اليوم

اندلع اليوم الاثنين 6 مايو ، حريق بمصنع " اقلام وبلاستيكات" فى المنطقة الصناعية فى "مدينة بدر" بمحافظة "القاهرة"، ولم يسفر الحريق عن إصابات أو وفيات. 


بينما تزايدت ألسنة اللهب، لقلة عدد سيارات الإطفاء المتواجدة، وانتقلت سيارات الإطفاء، إلى منطقة أخرى لملئ خزانات الإطفاء بالمياه، والتوجه بها مرة أخرى إلى المخزن المحترق ، الامر الذي جعل اللهب مشتعل لعدة ساعات.


وأكد عامل بالمصنع، أن الحريق شب بمخزن الاقلام بالمصنع، وتُقدر خسائره بـ10 ملايين جنيه، مضيفًا أن المقر الرئيسى لم يمتد إليه الحريق، مؤكدًا عدم وجود إصابات.

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