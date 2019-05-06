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فصل "الكهرباء" عن عدة مناطق بـ "الغردقة" غدا

منذ حوالى ساعة
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فصل "الكهرباء" عن عدة مناطق بـ "الغردقة" غدا

أعلن مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، اليوم الإثنين 6 مايو ، عن فصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق وفنادق سياحية بمدينة الغردقة، لمدة 5 ساعات ، من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 2 ظهرًا.


وقال المركز في بيان ، أنه سيتم فصل التيار الكهربائي عن فنادق (البوريفاج ، دافنشى )، ومنطقة الهلال بمدينة الغردقة، وذلك يوم غد الثلاثاء، كما سيتم فصل التيـار الكهربائي عن "سينزو مول بالطريق الدائري، وقرى الجنجل، والكمين الجنوبي، ومورنينج ستار"، ومحطة فودافون بالكيلو 9، وقرية الدولفين، وقرى "سهل حشيش" بمدينة الغردقة، وذلك يوم بعد الأربعاء، لمدة 5 ساعات من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 2 ظهرا لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية.

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