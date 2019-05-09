اختناق 30 شخص بسبب تسرب غاز "الكلور" في "الاسكندرية"

أصيب 30 شخص بحالة اختناق، اليوم الخميس 9 مايو ، اثر انفجار تنك يحتوي على غاز "الكلور"، محمل على سيارة نقل بشارع "القاهرة" تقاطع شارع "لمعي" بمنطقة "سيدى بشر" شرق محافظة "الإسكندرية".



وتم إسعاف 15 حالة مصابين بإختناق فى مكان الحادث، فيما تم نقل 13 حالة مصابين باختناق إلى مستشفى شرق المدينة، وحالتين تم نقلهم إلى المستشفى، ليصبح العدد الإجمالى 30 حالة اختناق.

يشار إلي أنه في بداية الشهر الماضي أخلت قوات الأمن ومديرية التربية والتعليم في الإسكندرية، مجمع مدارس السيوف، بعد حدوث تسرب غاز الكلور من محطة مياه شرب مجاورة له، ما أسفر عن اختناق 48 تلميذا ومعلما.

تعد واقعة تسريب الغاز وإصابة 48 طالباً ومُعلمة باختناقات نتيجة تسرب غاز الكلور وإخلاء 11 مدرسة وانهاء اليوم الدراسي، هى المرة الخامسة التي تكشف القصور بمحطة مياه السيوف".