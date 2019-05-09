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مصرع 3 بينهم طفل وإصابة 15 آخرين بحادثي تصادم

منذ 5 دقيقة
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مصرع 3 بينهم طفل وإصابة 15 آخرين بحادثي تصادم

لقى 3 أشخاص بينهم طفل مرعصهم ، وأصيب 15 آخرين، في حادثي مروري بمنزل الطريق الإقليمي مع طريق السخنة، اليوم الخميس 9 مايو. 

وتلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، إخطارًا من شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم بين أتوبيس ركاب مع سيارة "خلاطة أسمنت" بمنزل الطريق الإقليمي مع طريق السخنة.

وتبين من خلال المعاينة أن عجلة القيادة اختلت فى يد قائد "خلاطة الأسمنت" ما أدى إلى انحراف السيارة، واصطدامها بالأتوبيس. 

وكان خط النجدة بالجيزة، قد تلقى استغاثة من المواطنين بوقوع حـادث تصادم على طريق البدرشين- الجيزة الزراعي، وتم نقل 4 مصابين، بينهم طفل، إلى المستشفى. 

واتضح مصرع الطفل قبل وصوله إلى قسم الاستقبال بمستشفى البدرشين، بينما تدخل أطباء الطوارئ لإسعاف المصابين الثلاثة.

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