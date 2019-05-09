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مقتل 9 أشخاص إثر اشتباكات بين أفراد قبيلة أجنبية بالسودان

منذ 4 دقيقة
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مقتل 9 أشخاص إثر اشتباكات بين أفراد قبيلة أجنبية بالسودان

قُتل 9 أشخاص وأصيب آخرون، اليوم الخميس 9 مايو ، في أحداث شغب واشتباكات، وقعت بين أفراد قبيلة أجنبية من إحدى دول الجوار في مدينة أم درمان بالسودان، بسبب خلافات قديمة.

وأفادت وكالة الأنباء السودانية، في سلسلة تغريدات عبر حسابها في موقع "تويتر"، أن شرطة محافظة كرري بمعاونة وحدات مشتركة من القوات المسلحة، بمدينة أم درمان، غربي العاصمة الخرطوم، تمكنت من احتواء أحداث شغب وقعت بين أفراد قبيلة أجنبية من إحدى دول الجوار بمنطقة الثورة بالحارة (80).


وبينت الوكالة الرسمية، أن الاشتباكات تسببت بمقتل (9)أشخاص، ووقوع عدد من الإصابات، واعتقال (150) من أبناء القبيلة.

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