بسبب انقطاع المياه منذ ثلاثة أيام.. استياء أهالي كفر "برك الخيام"

بسبب انقطاع المياه منذ ثلاثة أيام وحتي اليوم بالتزامن مع بدء شهر رمضان دون إعلان مسبق من شركة مياة الشرب والصرف الصحي ، سادت حالة من الاستياء بين أهالي منطقة كفر "برك الخيام" التابعة لمحافظة "الجيزة"مما أدى إلى قيام المواطنين بشراء جراكن المياه من الباعة والاعتماد على طلمبات المياه الأرضية.

وقال أهالي القرية في غضب ، أنهم أرسلوا العديد من الاستغاثات إلى شركة المياه ولم يرد أحد من المسؤلين عليهم بشأن سبب الأنقطاع.

وأفاد احد الاهالي: "المياه تنقطع كل يوم ما يقرب من 15 إلى 20 ساعة، وذلك فى أول أيام شهر رمضان المبارك، حتى الآن بشارع بمنطقة كفر برك الخيام التابعة لمحافظة الجيزة.

فيما قال أخر "والله تعبنا من نقص المياه وحياتنا بقت كرب وسبحان الله كل ما نروح نشتكي يقولولنا المياه عندكم وكل حاجة زي الفل وهي أصلا عندنا ضعيفة جدا وشبه معدمة خلال ساعات النهار".