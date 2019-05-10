حريق ضخم بشارع "العرفاني" يمتد إلى مدرسة في "المنيا"

اندلع حريق باكشاك بيع بشارع "العرفاني" بمدينة "ملوي" في جنوب محافظة "المنيا"، اليوم الجمعة 10 مايو ، وامتد لجزء من سور "مدرسة الأقباط" المجاورة، دون إصابات أو خسائر بشرية.



وتبين نشوب حـريق هائل بكشك نتج عنه احتراقه وتتطايرت ألسنة لهب وامتدت لـ3 أكشاك خشبية مجاورة للبقالة وجزء من سور مدرسة دون إصابات أو خسائر بشرية.



وشهدت مصر خلال هذا الأسبوع عدة حرائق هائلة ، منها حريق موسكي أكبر سوق في القاهرة ما أدي إلي إصابة نحو 51 شخصا ، كما أندلع حريق أخر منذ يومين في مصنع أقلام وأدوات مدرسية بأحدي المناطق الصناعية ".