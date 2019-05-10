هلع عقب التهام النار 5 منازل بقرية "البحري سمهود" بقنا

اندلع اليوم الجمعة 10 مايو حريق بـ 5 منازل بقرية "البحري سمهود" التابعة لمركز "أبو تشت" شمالي محافظة قنا ، ما تسبَّب في حالة من الهلع بين الأهالي، دفعتهم إلى محاولة إنقاذ الأسر وممتلكاتهم قبل وصول قوات الحماية المدنية.

واسفر الحريق عن محتويات تلك المنازل بدائرة مركز "أبو تشت" شمالي قنا.

وأفاد أحد أهالي القرية أن الحريق التهم هذه المنازل بيتاً تلو الآخر مما تسبَّب في خسائر قادحة أبرزها صندوق أموال لصاحب أحد هذه المنازل، ونفوق عشرات المواشي، مشيراً إلى أن أحد أصحاب هذه المنازل ردَّد قائلاً: "كل شيء راح"، ضاعت أموالنا وممتلكاتنا ولم نعد نملك شيئاً.