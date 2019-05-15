حريق ضخم يلتهم 3 منازل بالغربية.. والمطافي تتأخر

اندلع حريق هائل ، فى عدد من المنازل اليوم الاربعاء 15 مايو ، في عزبة الركن التابعة لمركز قطور بمحافظة الغربية، ما أسفر عن تفحم جميع محتوياتها وحظيرة مواشى وأدت لخسائر مادية ، بسبب ماس كهربي.

فيما اشتكى الأهالى من تأخر سيارات "الإطفاء" لأكثر من ساعتين، الأمر الذى أدى إلى تفاقم المشكلة وعدم استطاعتهم السيطرة على النيران وزيادة عدد المنازل المحترقة.

وشهدت معظم المحافظات العديد من الحرائق، مختلفة الأسباب، ابرزها اندلع حريق في "الموسكي" بالقاهرة، ما أسفر عن إصابة 51 شخصا، بجانب حريق بعض الشقق السكنية بالقاهرة والفيوم والجيزة،وقنا".