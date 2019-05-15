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الحية: سنقف سدا منيعا أمام مخططات تصفية القضية

منذ 5 يوم
عدد القراءات: 257
الحية: سنقف سدا منيعا أمام مخططات تصفية القضية

أكد عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" خليل الحية،  اليوم الأربعاء 15 مايو ، في كلمة له خلال مشاركته في فعاليات مليونية العودة وكسر الحصار ، أن شعبنا الفلسطيني سيقف سدا منيعا لإفشال مخططات تصفية القضية الفلسطينية.

وقال الحية  التي تتزامن هذا العام مع الذكرى الـ71 للنكبة، إن مشروع ترامب لن يمر، وسنقف له بالمرصاد، وسنعمل في كل المواقع لإفشال هذا المشروع.

وأضاف أنه مر على فلسطين الكثير من مشاريع تصفية قضيتها؛ وكلها تحطمت على صخرة صمود الشعب الفلسطيني، وهذا سيكون مصير صفقة ترامب.

وتابع: نحن نذرنا أنفسنا لشعبنا وخيار المقاومة الذي يؤمن بأن كل فلسطين لنا، وهذا الخيار المتجذر يثبت اليوم صوابيته، كما أثبت خيار التطبيع والتسوية فشله فشلا ذريعا.

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