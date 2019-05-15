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الهيئة الوطنية تدعو للمشاركة في فعاليات "مارثون العودة"

منذ 5 يوم
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الهيئة الوطنية تدعو للمشاركة في فعاليات "مارثون العودة"

دعت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار، خلال مؤتمر صحفي في ختام فعاليات مسيرة مليونية العودة والأرض في ذكرى النكبة الـ71 مساء اليوم الأربعاء 15 مايو  ، إلى الحضور والمشاركة في فعاليات "مارثون العودة" الذي سينطلق يوم الجمعة 17-5-2019 والذي سيشارك به العداؤون والرياضيون شرق غزة كجزء من احياء ذكرى النكبة وتمسكا بحق العودة لفلسطين.

وأكدت الهيئة ، على استمرار مسيرات العودة وكسر الحصار وانه لا تراجع او مساومة عليها بشكلها الشعبي وادواتها السلمية، مطالبين كافة الوسطاء والمشفقين على جراحنا ان يتدخلوا لوقف اطلاق لرصاص الحي على المحتجين  السلميين المشاركين بالمسيرات شرق القطاع.


وفي ذات السياق دعت الهيئة، إلى استعادة الوحدة والشراكة الوطنية كخيار حتمي وضرورة ملحة للتصدي لمشاريع تصفية القضية الفلسطينية " وجريمة القرن".

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