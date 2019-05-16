الاحتلال يطلق النار تجاه الصيادين الفلسطينيين

أطلقتت قوات الاحتلال الصهيوني ، اليوم الخميس 16 مايو ، النار علي الصيادين في البحر، وأجبرتهم على العودة لمسافة 5 ميل، والخروج من البحر ، بالرغم من إعلان الاحتلال توسيع رقعة الصيد في البحر.



وعدَت نقابة الصيادين ذلك بأنه يأتي في ظل السياسة الإجرامية التي يمارسها الكيان الصهيوني بحق الفلسطينيين.



وأوضح زكريا بكر مسؤول لجان الصيادين، في تصريح له نشره على صفحته على الفيس بوك، أن ما حصل صباح اليوم داخل البحر اعتداء على مراكب الصيادين ومنعهم من سحب شباكهم والمناداة عبر مكبرات الصوت للصيادين بترك شباكهم والتوجه إلى منطقة 5 ميل تحت وابل من الأعيرة النارية.