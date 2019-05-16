الإحتلال يعتقل 100 فلسطيني منذ بداية رمضان

أعلن "رياض الاشقر" الناطق الإعلامي لمركز أسرى فلسطين للدراسات بأن الاحتلال الصهيوني لم يراعِ حرمه شهر رمضان المبارك ، وواصلت الاعتقال في كل أنحاء الأراضي الفلسطينية، حيث رصد المركز حوالي (100) حالة اعتقال لمواطنين فلسطينيين منذ بداية شهر رمضان منذ 10 أيام.

وأوضح المركز أن الاحتلال اعتقل العشرات من بينهم نساء واطفال قاصرين، واسرى محررين، وصيادين وغيرهم من فئات الشعب الفلسطيني المختلفة.

وأضاف "الأشقر" ان من بين المعتقلين خلال العشر الأوائل من شهر رمضان 4 سيدات بينهن صحفيتان، وهما "شذى حماد"، و"رنين صوافطة" وذلك خلال تغطيتهم لأحداث عمليات ترحيل المواطنين من قرية حمصة في الأغوار الشمالية عن مساكنهم، واطلقت سراحهن بعد ساعات من التحقيق.اضافة الى اعتقال "غدير العموري من القدس بعد اقتحام منزل عائلتها وهي موظفة في هيئة الأسرى، وأفرجت عنها بشرط حبسها منزلياً لمدة خمسة أيام، ودفع كفالة مالية بقيمة 10 آلاف شيقل، وكذلك اعتقال الفتاة "فاطمة يحيى سليمان" 19عاما من بلدة بيت صفافا، وذلك بعد مداهمة منزل عائلتها ، واطلقت سراحها بعد ساعات بشرط دفع كفالة مالية وتحويلها "للحبس المنزلي" لعدة أيام.

وذكر "الأشقر" أن من بين المعتقلين ايضاً 18 طفلاً قاصراً أصغرهم الطفل "موسى رمضان" والذي لا يتجاوز عمره (9 أعوام) وكان اعتقل عند حاجز عسكري في شارع الشهداء بمدينة الخليل، والشقيقين التوأمين "محمد و أحمد ابو عادي (13) عاما بعد اقتحام منزل والدهم في قرية كفر نعمة غرب رام الله .

وبين "الأشقر" بأن التقرير رصد ايضاً 5 حالات اعتقال من قطاع غزة خلال شهر رمضان، بينهم 3 صيادين أشقاء اثناء عملهم في صيد الأسمال قباله شواطئ غزة، بعد اغراض مركبهم، بينما اعتقلت شابين تجاوزا السلك الفاصل مع الحدود الشرقية للقطاع .