مصرع مواطن وإصابة 35 في حوادث مختلفة

لقي شخص مصرعة ، فيما أصيب 35 أخرين ما بين ارتجاج بالمخ وكسور مضاعف في عدة حوادث مختلفة في عدد من المحافظات ، فعلى الطريق الزراعي عند منطقة "سندنهور" بمدينة "بنها" بمحافظة القليوبية، أُصيب 4 مواطنين إثر وقوع حادث تصادم بين 4 سيارات بينها سيارة نقل محملة بالبصل، وتم نقل المصابين للمستشفى.

وشهد طريق السويس الصحراوي اصطدام سيارة ملاكي تقودها سيدة بالحاجز الخرساني وسور طريق السويس الصحراوي؛ ما أسفر عن إصابتها .

وعلى طريق الواحات الصحراوي صدمت سيارة ملاكي مواطناً خلال محاولته عبور الطريق، وتسبَّب الحادث في تعطُّل حركة المرور.

وعلى طريق الفيوم الصحراوي صدمت سيارة ملاكي 4 أشخاص خلال عبورهم الطريق، فيما 7 أشخاص بجروح وسحجات وكدمات واشتباه كسور وارتجاح بالمخ أثناء وقوع حادث اصطدام سيارة ملاكي برصيف الطريق الدولي الساحلي بدائرة مركز "إدكو" اتجاه "رشيد".

وأسفر الحادث عن إصابة كل من:

"محمد عز الدين إبراهيم" (45 سنة)، مصاب بكدمة بالوجه واشتباة ارتجاج بالمخ، و"عمار محمد عز الدين" (13 سنة)، كدمة وسحجات بالجسم واشتباة ارتجاج بالمخ، و"محمد سعيد زعزوع" (10 سنوات)، اشتباة كسر بالقدم الأيسر وسحجات وكدمات بالجسم، و"أحمد رمضان زعزوع" (10 سنوات)، سحجات وكدمات وجرح قطعي بالوجه، و"سعيد عز الدين زعزوع" (42 سنة)، اشتباة كسر بالقدم الأيمن، و"إبراهيم محمد زعزوع" (18 سنة)، جرح قطعي بالجبهة وسحجات وكدمات، و"مريم محمد زعزوع" (12 سنة)، اشتباه كسر بالقدم الأيمن.

كما أُصيب 7 آخرون في حادث سيارتين أعلى طريق "العياط" في الجيزة، مما أدَّى إلى توقف حركة المرور، وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، فيما تم نقل المتوفى والمصابين إلى المستشفى ، سبقه وقوع حادث مروع بين سيارة ميكروباص وسيارة نقل بطريق (بلبيس - العاشر من رمضان)، ما أسفر عن إصابة 11 شخصاً على الأقل.