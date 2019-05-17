"بالصور": 200 ألف مصل يؤدون الجمعة الثانية برمضان في الأقصي

أفادت هيئة الأوقاف بالقدس أن نحو 200 الف مصل أدوا صلاة الجمعة الثانية من رمضان ن اليوم 17 مايو ، "12 رمضان" ، بالمسجد الأقصى المبارك.
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المنصورة
الفجر
3:14 صباحاً
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4:52 صباحاً
الظهر
11:51 صباحاً
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3:29 مساءاً
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الأسكندرية
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3:19 صباحاً
الشروق
4:57 صباحاً
الظهر
11:56 صباحاً
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6:56 مساءاً
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سوهاج
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3:18 مساءاً
المغرب
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أسيوط
الفجر
3:28 صباحاً
الشروق
5:00 صباحاً
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11:51 صباحاً
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6:43 مساءاً
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كفر الشيخ
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3:15 صباحاً
الشروق
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الظهر
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6:42 مساءاً
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8:12 مساءاً
شمال سيناء
الفجر
3:07 صباحاً
الشروق
4:42 صباحاً
الظهر
11:42 صباحاً
العصر
3:19 مساءاً
المغرب
6:42 مساءاً
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الفجر
3:09 صباحاً
الشروق
4:39 صباحاً
الظهر
11:39 صباحاً
العصر
3:15 مساءاً
المغرب
6:40 مساءاً
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8:10 مساءاً
الجيزة
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3:18 صباحاً
الشروق
4:54 صباحاً
الظهر
11:51 صباحاً
العصر
3:28 مساءاً
المغرب
6:49 مساءاً
العشاء
8:19 مساءاً
المحلة
الفجر
3:12 صباحاً
الشروق
4:49 صباحاً
الظهر
11:47 صباحاً
العصر
3:25 مساءاً
المغرب
6:45 مساءاً
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8:15 مساءاً
المنوفية
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3:17 صباحاً
الشروق
4:54 صباحاً
الظهر
11:52 صباحاً
العصر
3:30 مساءاً
المغرب
6:51 مساءاً
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الشرقية
الفجر
3:14 صباحاً
الشروق
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الظهر
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3:27 مساءاً
المغرب
6:47 مساءاً
العشاء
8:17 مساءاً
أسوان
الفجر
3:31 صباحاً
الشروق
4:58 صباحاً
الظهر
11:44 صباحاً
العصر
3:08 مساءاً
المغرب
6:31 مساءاً
العشاء
8:01 مساءاً
قنا
الفجر
3:25 صباحاً
الشروق
4:56 صباحاً
الظهر
11:45 صباحاً
العصر
3:13 مساءاً
المغرب
6:35 مساءاً
العشاء
8:05 مساءاً
الأقصر
الفجر
3:27 صباحاً
الشروق
4:56 صباحاً
الظهر
11:45 صباحاً
العصر
3:12 مساءاً
المغرب
6:35 مساءاً
العشاء
8:05 مساءاً
المنيا
الفجر
3:30 صباحاً
الشروق
5:01 صباحاً
الظهر
11:56 صباحاً
العصر
3:29 مساءاً
المغرب
6:51 مساءاً
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8:21 مساءاً
الوادى الجديد
الفجر
3:52 صباحاً
الشروق
5:18 صباحاً
الظهر
12:07 مساءاً
العصر
3:32 مساءاً
المغرب
6:57 مساءاً
العشاء
8:27 مساءاً
مرسى مطروح
الفجر
3:29 صباحاً
الشروق
5:08 صباحاً
الظهر
12:07 مساءاً
العصر
3:46 مساءاً
المغرب
7:06 مساءاً
العشاء
8:36 مساءاً
دمياط
الفجر
3:11 صباحاً
الشروق
4:49 صباحاً
الظهر
11:49 صباحاً
العصر
3:28 مساءاً
المغرب
6:49 مساءاً
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8:19 مساءاً
طنطا
الفجر
3:16 صباحاً
الشروق
4:54 صباحاً
الظهر
11:52 صباحاً
العصر
3:30 مساءاً
المغرب
6:51 مساءاً
العشاء
8:21 مساءاً
بورسعيد
الفجر
3:09 صباحاً
الشروق
4:48 صباحاً
الظهر
11:47 صباحاً
العصر
3:26 مساءاً
المغرب
6:46 مساءاً
العشاء
8:16 مساءاً
الغردقة
الفجر
3:17 صباحاً
الشروق
4:49 صباحاً
الظهر
11:41 صباحاً
العصر
3:11 مساءاً
المغرب
6:32 مساءاً
العشاء
8:02 مساءاً
الإسماعيلية
الفجر
3:12 صباحاً
الشروق
4:49 صباحاً
الظهر
11:47 صباحاً
العصر
3:25 مساءاً
المغرب
6:45 مساءاً
العشاء
8:15 مساءاً
بنها
الفجر
3:17 صباحاً
الشروق
4:53 صباحاً
الظهر
11:51 صباحاً
العصر
3:29 مساءاً
المغرب
6:49 مساءاً
العشاء
8:19 مساءاً
بنى سويف
الفجر
3:22 صباحاً
الشروق
4:56 صباحاً
الظهر
11:52 صباحاً
العصر
3:26 مساءاً
المغرب
6:47 مساءاً
العشاء
8:17 مساءاً
الخارجة
الفجر
3:36 صباحاً
الشروق
5:05 صباحاً
الظهر
11:54 صباحاً
العصر
3:20 مساءاً
المغرب
6:43 مساءاً
العشاء
8:13 مساءاً
دمنهور
الفجر
3:17 صباحاً
الشروق
4:55 صباحاً
الظهر
11:54 صباحاً
العصر
3:33 مساءاً
المغرب
6:53 مساءاً
العشاء
8:23 مساءاً
الزقازيق
الفجر
3:15 صباحاً
الشروق
4:52 صباحاً
الظهر
11:50 صباحاً
العصر
3:28 مساءاً
المغرب
6:48 مساءاً
العشاء
8:18 مساءاً
شبين الكوم
الفجر
3:17 صباحاً
الشروق
4:54 صباحاً
الظهر
11:52 صباحاً
العصر
3:30 مساءاً
المغرب
6:50 مساءاً
العشاء
8:20 مساءاً
الطور
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3:15 صباحاً
الشروق
4:48 صباحاً
الظهر
11:42 صباحاً
العصر
3:14 مساءاً
المغرب
6:35 مساءاً
العشاء
8:05 مساءاً
العريش
الفجر
3:04 صباحاً
الشروق
4:41 صباحاً
الظهر
11:41 صباحاً
العصر
3:20 مساءاً
المغرب
6:41 مساءاً
العشاء
8:11 مساءاً
الفيوم
الفجر
3:22 صباحاً
الشروق
4:57 صباحاً
الظهر
11:53 صباحاً
العصر
3:28 مساءاً
المغرب
6:48 مساءاً
العشاء
8:18 مساءاً
6 اكتوبر
الفجر
3:17 صباحاً
الشروق
4:53 صباحاً
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11:51 صباحاً
العصر
3:27 مساءاً
المغرب
6:48 مساءاً
العشاء
8:18 مساءاً
مقابل الجنيه المصرى
دولار أمريكى
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