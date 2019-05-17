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السيسي يعفو عن 9 ضباط قتلوا أسرة كاملة

منذ 3 دقيقة
عدد القراءات: 49
السيسي يعفو عن 9 ضباط قتلوا أسرة كاملة

أصدر عبد الفتاح السيسي اليوم الجمعة 17 مايو ، العفو عن 9 ضباط اتهموا بقتل أسرة كاملة في كمين أمني عام 2013.

وكشفت الصفحة الأخيرة في نص قرار العفو الرئاسي الذي اصدره اليوم عن 9 ضباط حوكموا قبل عامين بالسجن 7 سنوات، وسلموا أنفسهم قبل شهرين فقط للمحكمة التي أيدت الحكم بحقهم.

تعود القضية لمارس عام 2013 عندما أطلقت قوة شرطية النار على سيارة المجني عليهم ، لمجرد الاشتباه فيها بأنها تابعة لتشكيل عصابي كان يتم تتبعه في تلك الفترة.
وقتل الضباط ن المجني عليه إبراهيم عبد الرحمن القاضي 48 سنة، ونجله هشام إبراهيم القاضى 22 سنة، وزوجته سونيا الرفاعى 44 سنة، وصديقه أشرف شندى، وذلك أثناء قيامهم بوضع كمين بطريق بشيش – المحلة التابع لدائرة مركز سمنود، لضبط عدد من المسجلين الخطر، بعد أن تعرضوا للإصابة بالطلقات النارية، ولقوا مصرعهم فى الحال. ​

وكان النائب العام قد أحال القضية سنة 2015 للجنايات بتهمة القتل الخطأ، ضد كلًا من المقدم محمد فتحى محمد حسين وكيل فرع البحث الجنائى بالمحلة الكبرى، وأحمد محمد محمود أبوالفتوح الغنيمى رئيس مكافحة المخدرات بالغربية، وعلى محمد على محمد أبوزهرة رئيس مباحث كفر الزيات، ومحمد زكريا بيومى الكردى مفتش مباحث مركز طنطا، ووائل محمد سامح محمد قنصره ، ومحمد مصطفى مالك عبدالمطلب، وأحمد محمود عبدالعزيز، ومحمد عزالدين زغلول نصار، ورامى محمد محمد مصطفى الجزار، لارتكابهم جناية رقم 230، 231، 232، 234 /2 من قانون العقوبات.

وأصدر عبدالفتاح السيسي، العفو عن الضباط ضمن قرار جمهوري بالعفو عن 560 مسجونا من بينهم عدد من المساجين السياسيين يتضمن 15 معتقلة سياسية.

 

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