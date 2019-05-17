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حملة إعلامية في أوروبا لفضح عنصرية الإحتلال

منذ 3 يوم
عدد القراءات: 524
حملة إعلامية في أوروبا لفضح عنصرية الإحتلال

 في إطار فعاليات إحياء الذكرى الـ71 لنكبة الشعب الفلسطيني ، أطلق منتدى التواصل الأوربي الفلسطيني حملة اعلاميةً على مواقع التواصل الاجتماعي تحمل عنوان "العنصرية الإسرائيلية  من خلال الاقتباسات" ، تركز على استخدام الصور لرفع مستوى الوعي حول مدى التمييز ضد الفلسطينيين في الحياة العامة الإسرائيلية"، 

وتشمل الحملة تواصل مع حكومات وبرلمانات أوروبية بالاضافة لمؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحقوقية الاوروبية والدولية من اجل تعرية الممارسات العنصرية الصهيونية ،  عبر تسليط الضوء على التصريحات العنصرية التي يطلقها كثير من القادة السياسيين ورجال الدين الصهاينة,

وأوضح المنتدى أن الحملة التي تستمر لمدة شهر نشر صور لقادة الكيان مع تصريحاتهم العنصرية الموثقة من مصادر عبرية.


وقال زاهر بيراوي رئيس منتدى التواصل الأوروبي الفلسطيني، "إن هذه الحملة تأتي ضمن جهود المنتدى لنزع شرعية الاحتلال وممارساته العنصرية. ولإقامة الحجة على كل الجهات والدول التي تتغاضى عن عنصرية الاحتلال.

معتبرا أن السكوت عن هذه التصريحات لقادة الاحتلال وغض الطرف عنها لا يعني سوى القبول بها، الأمر الذي يكشف المعايير المزدوجة لكثير من الدول والمؤسسات الدولية، متسائلاً ماذا لو أن مثل هذه التصريحات صدرت عن بعض القادة الفلسطينيون أو العرب، فهل ستقف الدول الغربية والمؤسسات الدولية صامتة ازاءها؟

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