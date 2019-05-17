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غلق محور "جوزيف تيتو" شهر جزئياً لانشاء تقاطع "الدائري" مع "المحور"

منذ حوالى ساعة
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غلق محور "جوزيف تيتو" شهر جزئياً لانشاء تقاطع "الدائري" مع "المحور"

اغلقت الإدارة العامة لمرور القاهرة، صباح اليوم الجمعة 17 مايو ،  محور "جوزيف تيتو" جزئياً على مدار شهر كامل.

وسوف يتم إجراء تحويلة مرورية بنهاية محور "جوزيف تيتو" أمام مصنع "81 الحربي" وحتى مطلع "الدائري"، و أن يتم تحويل الاتجاه القادم من "جـوزيف تيتو" اتجاه "الدائري" للاتجاه الآخر القادم من "الدائري" تجاه "كوبري الحرفيين" بمحور "جـوزيف تيتو " ، "تحويلة مرورية بطول 250 متر".

كما سيتم غلق اتجاه الحركة بنهاية محور "جـوزيف تيتو" قبل الطريق "الدائري" للقادم من "كوبري الحرفيين" اتجاه الدائري لمسافة 250 متر، وسيتم تشغيل الاتجاه الآخر اتجاهين مع تنفيذ الفواصل اللازمة لعزل الحركة.

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