مصرع وإصابة 8 في حادث بالنزهة الجديدة

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لقيَّ شخصان مصرعهما على الأقل وأصيب 6 آخرون ، فجر اليوم الجمعة 17 مايو ، في حادث تصام مروّع بمحور "جوزيف تيتو" بدائرة قسم شرطة النزهة.

وبحسب شهود عيان فإن قائد سيارة مسرعة حاول تفادي أحد الأشخاص أثناء عبوره محور "جوزيف تيتو" بالنزهة؛ ما أدى لاصطدام عدة سيارات بها من الخلف، وأن 5 سيارات تحطمت بشكل كامل جراء الحادث؛ ما تسبب في إغلاق الطريق، وتم نقل المتوفين والمصابين لمستشفيات السلام والنزهة ومصر الجديدة.

و نظرا لتهالك شبكة الطرق وقلة مراقبة السرعة الزائدة عن معدلاتها القياسية تسجل مصر رقما قياسيا في الحوادث .المرورية