قوات الجيش تحاول إزالة المتاريس بالخرطوم والمعتصمون يتصدون

أعلن"تجمع المهنيين السودانيين" في بيان عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك" ، عن تعرض المتاريس في شارع القيادة العامة لمحاولات إزالة من قبل بعض القيادة العامة للقوات المسلحة بالعاصمة ، صباح اليوم الجمعة 17 مايو ، وانتهت المحاولات في وقتها بفضل تكاتف الثوار وسلميتهم". داعيا المواطنين في كل الخرطوم للتوجه إلى ساحة الاعتصام أمام القيادة العامة لقوات الاعتصام ‏شعبنا المسلحة لدعم وحماية الاعتصام.

واشار البيان إلى أن "المحاولة تتكرر الآن حيث تتعرض المتاريس لمحاولات إزالة مستمرة".



كما ‏حذّر من "المساس بأي ثائر أو التعدّي على مساحة وحدود الاعتصام المعلنة"، مُحمّلاً المجلس العسكري المسؤولية عن "الانتباه لمثل هذه الأساليب وحماية الثوار من أي تعدّي".



وفي وقت سابق من اليوم، قال شهود عيان: إن معتصمين "منعوا، قوات من الجيش الدخول إلى ساحة الاعتصام".

وأشاروا إلى أن عناصر من الجيش، وقوات الدعم السريع، التي يقودها الجنرال محمد دقلو "حميدتي"، حاولوا دخول مقر الاعتصام؛ بداعي تفتيش مبانٍ في الساحة لتأمين المعتصمين.

وأضافوا أن "قوات الدعم السريع جاءت في أكثر من 20 سيارة محملة بالجنود، حاولت الدخول إلى مقر الاعتصام، لكن المعتصمين رفضوا ذلك".



وقالت قوى "إعلان الحرية والتغيير"، أمس الخميس: إن "تعليق المجلس العسكري للتفاوض، يعيد التسويف والمماطلة في تسليم السلطة"، وذلك رداً على إعلان رئيس المجلس العسكري، "عبد الفتاح البرهان"، فجر الخميس.