Responsive image

20º

21
مايو

الثلاثاء

26º

21
مايو

الثلاثاء

 خبر عاجل
  • الاحتلال يقرر توسيع مساحة الصيد بغزة ضمن تفاهمات "التهدئة"
     منذ 2 ساعة
  • الرئيس الإيراني: إيران تلقت أكثر من 10طلبات من واشنطن للتفاوض لكن الظروف الحالية ليست مناسبة للمفاوضات
     منذ 16 ساعة
  • عاجل | النيابة العامة المصرية تصدر أمرا بالإفراح عن معصوم مرزوق ورائد سلامة ويحي القزاز ونيرمين حسين وعبدالفتاح الصعيدي
     منذ 18 ساعة
  • التلفزيون العبري: التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار مع حماس لمدة 6 أشهر
     منذ 18 ساعة
  • إيران تقرر زيادة حجم إنتاجها من اليورانيوم منخفض التخصيب إلى أربعة أضعاف
     منذ 19 ساعة
  • مشرعون أمريكيون في رسالة لبومبيو: لابد من وقف تزويد الحكومات المنتهكة لحقوق الإنسان بقدرات مراقبة متطورة
     منذ 20 ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

3:18 صباحاً


الشروق

4:54 صباحاً


الظهر

11:51 صباحاً


العصر

3:28 مساءاً


المغرب

6:49 مساءاً


العشاء

8:19 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 عربية وعالمية

إقرأ

عربية وعالمية

تابع آخر الأخبار العربية والعالمية من جريدة الشعب الجديد

قوات الجيش تحاول إزالة المتاريس بالخرطوم والمعتصمون يتصدون

منذ 4 يوم
عدد القراءات: 526
قوات الجيش تحاول إزالة المتاريس بالخرطوم والمعتصمون يتصدون

أعلن"تجمع المهنيين السودانيين" في بيان عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك" ، عن تعرض المتاريس  في شارع القيادة العامة لمحاولات إزالة من قبل بعض القيادة العامة للقوات المسلحة بالعاصمة ، صباح اليوم الجمعة 17 مايو ، وانتهت المحاولات في وقتها بفضل تكاتف الثوار وسلميتهم". داعيا المواطنين في كل الخرطوم للتوجه إلى ساحة الاعتصام أمام القيادة العامة لقوات الاعتصام ‏شعبنا المسلحة لدعم وحماية الاعتصام.

واشار البيان إلى أن "المحاولة تتكرر الآن حيث تتعرض المتاريس لمحاولات إزالة مستمرة".


كما ‏حذّر من "المساس بأي ثائر أو التعدّي على مساحة وحدود الاعتصام المعلنة"، مُحمّلاً المجلس العسكري المسؤولية عن "الانتباه لمثل هذه الأساليب وحماية الثوار من أي تعدّي".

 


وفي وقت سابق من اليوم، قال شهود عيان: إن معتصمين "منعوا، قوات من الجيش الدخول إلى ساحة الاعتصام".

وأشاروا إلى أن عناصر من الجيش، وقوات الدعم السريع، التي يقودها الجنرال محمد دقلو "حميدتي"، حاولوا دخول مقر الاعتصام؛ بداعي تفتيش مبانٍ في الساحة لتأمين المعتصمين.

وأضافوا أن "قوات الدعم السريع جاءت في أكثر من 20 سيارة محملة بالجنود، حاولت الدخول إلى مقر الاعتصام، لكن المعتصمين رفضوا ذلك".


وقالت قوى "إعلان الحرية والتغيير"، أمس الخميس: إن "تعليق المجلس العسكري للتفاوض، يعيد التسويف والمماطلة في تسليم السلطة"، وذلك رداً على إعلان رئيس المجلس العسكري، "عبد الفتاح البرهان"، فجر الخميس.

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2019

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers