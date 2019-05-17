تجمع مهندسي الشركة السودانية لنقل الكهرباء يدين مجزرة الـ8 من رمضان

جماهير شعبنا العظيم خالص التعازي لشهداء الثامن من رمضان وعاجل الشفاء للجرحى والمصابين.

أدان تجمع المهندسين بالشركة السودانية لنقل الكهرباء ، اليوم الجمعة 17 مايو ، الهجوم المسلح الذي تعرض له الثوار يوم الثامن من رمضان والذي اسفر عن سقوط ما يقارب من 9 شهداء وعشرات الجرحى.

وقال البيان:" انها سابقة خطيرة يتحمل مسئوليتها المجلس العسكري بشكل مباشر إذ يفترض بهم حماية البلاد من هذه التفلتات".

ودعا التجمع المجلس العسكري للبدء فوراً في التحقيق بالجريمة واعتقال جميع المتورطين سواء كانوا تابعين لقوات الدعم السريع أو المليشيات التابعة لفلول النظام البائد".

معربين عن دعمهم لاعتصام القيادة العامة بشتى الطرق السلمية.