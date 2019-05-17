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مواكب حاشدة في عدد من الولايات السودانية "شاهد"

منذ 4 يوم
عدد القراءات: 291
مواكب حاشدة في عدد من الولايات السودانية "شاهد"

انطلقت عدة مواكب حاشددة في عدد من ولايات السودان ، عقب صلاةالجمعة اليوم 17 مارس " 12 رمضان" ، ضد المجلس العسكري الذي يحاول الالتفاف علي مطالب الثورة التي سقط فيها العشرات ، والمماطلة في تسليم السلطة للمدنيين .

وردد المحتجون شعار ظ" يسقط بشة ويبقى الدين لن يحكمنا ابناء لينين" .

 ويواصل السودانيون اعتصماتهم و احتجاجاتهم نتيجة مماطلة المجلس العسكري بقيادة عبدالفتاح برهان ، الذي أعلن تعليق المفاوضات وحاول فض الاعتصامات. وفي الثامن من رمضان سقط أكثر من 6 شهداء ومئات المصابين ، عقب هجوم مسلح علي المعتصميين.

 

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