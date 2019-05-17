"شاهد": دمشق تتصدى لأجسام مضيئة قادمة من الأراضي المحتلة وتسقط طائرة مسيرة

أفادت وسائل إعلام سورية ، عن سماع دوي انفجارات في محيط العاصمة السورية دمشق ، مساء اليوم الجمعة 17 مايو ، تصدت لها الدفاعات السورية.

وأعلن التلفزيون السوري، ان سلاح الجو استهدف اجساما مضيئة قادمة من الاراضي المحتلة وأسقط عددا منها، فيما قال وكالة "سانا"، بأن دفاعات سوريا الجوية استهدفت أجساما مضيئة قادمة من اتجاه القنيطرة بالأراضي المحتلة وأسقطت عددا منها.

وأكد مصدر أمني سوري أن وسائط الدفاع الجوي تصدت لطائرة مسيرة إسرائيلية خرقت الأجواء السورية وأسقطتها.

وقال المصدر الأمني لوكالة "سبوتنيك" إن "الدفاعات الجوية أسقطت طائرة مسيرة معادية بعد خرقها الأجواء السورية أقصى جنوب غرب العاصمة دمشق".

وأضاف المصدر أن "الأصوات التي تم سماعها بمحيط العاصمة دمشق ناجمة عن إطلاق 4 صواريخ أرض جو من منصاتها في مناطق ريف دمشق.