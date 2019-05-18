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قناة عبرية.. حماس استخدمت سلاحًا جديد خلال الاشتباكات الأخيرة

منذ 3 يوم
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قناة عبرية.. حماس استخدمت سلاحًا جديد خلال الاشتباكات الأخيرة

أشارت قناة صهيونية إلى أن حركة المقاومة الإسلامية "حماس" استخدمت سلاحا جديدا، خلال العملية العسكرية الأخيرة على قطاع غزة.

جاء ذلك في تقرير نشرته القناة "العبرية الثالثة"، أكدت فيه على أن حماس تمكنت من تطوير طائرة بدون طيار تحمل صاروخا مضادا للدبابات، مُضيفًا إلى أن المقاومة استخدمت هذا السلاح الجديد في العملية العسكرية الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة، في محاولة لتجاوز القبة الحديدية.

كما كشفت القناة عن أن حماس تعمل تطوير الطائرات دون طيار منذ أربع سنوات كاملة، مشيرة إلى استمرارها في التطوير خلال المرحلة القادمة.
وكانت السلطات الصهيونية قد تمكنت من حجز 172 طردا بريديا على معبر "إيريز" الحدودي الفاصل بين إسرائيل وغزة، تحتوي على معدات عسكرية "متنكرة في زي مدني"، حسب القناة السابعة العبرية.

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