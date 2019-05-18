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إعلام السودان.. احباط محاولة انقلاب دبرها ضباط متقاعدون

منذ 3 يوم
عدد القراءات: 495
إعلام السودان.. احباط محاولة انقلاب دبرها ضباط متقاعدون

كشف موقع "النيلين" السوداني عن إحباط محاولة انقلاب، جرت في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت.

وأضاف الموقع أن محاولة الانقلاب دُبّرت بواسطة ضباط تمّت إحالتهم إلى التقاعد من الجيش والشرطة بعد نجاح الثورة السودانية، وذلك بعدما أقدم المجلس العسكري على أكبر حركة إعفاءات شهدتها تلك المؤسسة الأمنية يوم الأحد الماضي.

يُجدر الإشارة إلى ان المجلس العسكري كان قد علق المفاوضات مع المعارضة الأربعاء الماضي لمدة 72 ساعة، وذلك في أعقاب إطلاق نار في محيط اعتصام المتظاهرين أمام القيادة العامة للجيش في العاصمة الخرطوم.

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