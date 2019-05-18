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السودان.. الحرية والتغيير تدعو لبدء عصيان مدني الخميس القادم

منذ 3 يوم
عدد القراءات: 377
السودان.. الحرية والتغيير تدعو لبدء عصيان مدني الخميس القادم

أطلقت قوى "الحرية والتغيير" اليوم السبت، حملة ترويجية للعصيان المدني في عموم السودان، ابتداء من الخميس القادم.
جاء ذلك في بيان صادر عن قوى الحرية والتغير، أشارت فيه إلى أن الخميس سيكون دعائيا للدعوة للعصيان المدني والإضراب العام، داعية جميع الثوار إلى ضرورة توعية المواطنين من خلال المخاطبات والمنشورات للإضراب والعصيان المدني.

وترغب قوى الحرية والتغيير من خلال الإضراب إلى الضغط على المجلس العسكري، لتسليم السلطة للمدنيين مع تعثر التفاوض بين الجانبين، بعد أن أعلن "عبد الفتاح البرهان" رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، تعليق التفاوض مع قوى الحرية والتغيير لـ72 ساعة.

يُجدر الإشارة إلى أن نحو 6 قتلى و14 جريحا كانوا قد سقطوا بالرصاص، في هجوميين استهدفا معتصمين، خلال محاولتين لإزالة حواجز في شوارع بمحيط الاعتصام.

 

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