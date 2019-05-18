مصرع طفلة وإصابة والدها جراء انفجار أسطوانة بوتاجاز بـ"البساتين"

لقيت طفلة مصرعها وأُصيب والدها وربة منزل بحروق متفرقة بالجسم, فيما تم إنقاذ شقيقيها، جراء حريق نشب داخل شقة سكنية بحي "البساتين" محافظة القاهرة.

وكانت شرطة قد تلقّت بلاغاً بنشوب حريق بالعقار رقم 21 شارع التحرير من شارع فايدة كامل بدائرة قسم شرطة البساتين، وانتقلت قوات الحماية المدنية، وتبين من الفحص أن العقار قديم ومُكوّن من أربعة طوابق مسقوفة بالخشب ومبنية بالحوائط الحاملة، وأن الحريق شبّ بشقة بالطابق الأول يقطنها المدعو "محمد فتحي شحاتة" (48 سنة نجار)، إثر تسرب غاز من أسطوانة البوتاجاز، مما أدَّى لانفجاره.

ونتج عن الانفجار وفاة نجلة خالته الطفلة "ندى محمود ممدوح" 3 سنوات، متأثرةً بإصابتها بحروق متفرقة بالجسم، وإصابة والدها (6 سنة نجار، وزوجة قاطن الشقة المدعوة "سلوى محمد علي" 45 سنة ربة منزل بحروق متفرقة بالجسم، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقّي الإسعافات اللازمة.