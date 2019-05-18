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ضمنهم السعودية.. دول خليجية توافق على إعادة انتشار القوات الأمريكية

منذ 3 يوم
عدد القراءات: 505
ضمنهم السعودية.. دول خليجية توافق على إعادة انتشار القوات الأمريكية

وافقت عدد من دول مجلس التعاون الخليجي بجانب السعودية اليوم السبت على طلب الولايات المتحدة، لإعادة انتشار قواتها العسكرية في مياه الخليج العربي، وعلى أراضي دول خليجية.

جاء ذلك حسب إفادة صحيفة "الشرق الأوسط" التي نقلت تصريحات مصادر خليجية، أكدوا على أن الموافقة جاءت بناء على اتفاقات ثنائية بين الولايات المتحدة من جهة ودول خليجية من جهة أخرى.

 وحسب الصحيفة فإن  الاتفاق الخليجي – الأمريكي يهدف إلى ردع إيران عن أي اعتداءات محتملة قد تصدر منها، بفعل سلوكياتها المزعزعة لأمن المنطقة واستقرارها.

وادعت المصادر أن الدافع الأساسي لإعادة انتشار القوات الأمريكية في دول الخليج هو ردع إيران عن أي محاولة لتصعيد الموقف عسكريا ومهاجمة دول الخليج أو مصالح الولايات المتحدة في المنطقة، وليس الدخول في حرب معها.

 يُجدر الإشارة إلى أن الفترة الأخيرة شهدت توتر بين واشنطن وطهران، بعدما أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية إرسال حاملة طائرات وطائرات قاذفة إلى الشرق الأوسط، بزعم وجود معلومات استخباراتية بشأن استعدادات من قبل طهران لتنفيذ هجمات ضد القوات أو المصالح الأمريكية.

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