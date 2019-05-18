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"الوفاق الليبية" تستعد لعملية موسعة في محيط طرابلس

منذ 3 يوم
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"الوفاق الليبية" تستعد لعملية موسعة في محيط طرابلس

أعلنت عملية "بركان الغضب" التابعة لحكومة "الوفاق" الليبية، اليوم السبت 18 مايو ،في بيان مقتضب على "فيس بوك"،   أن الإعداد جاري لعملية موسعة؛ للقضاء على قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، في محيط طرابلس وبسط الأمن في ربوع ليبيا ، وذلك عقب إعلان  الوفاق تنفيذ طيرانها الحربي صباح السبت، خمس طلعات قتالية، استهدفت آليات ثقيلة بمنطقة قصر بن غشير (جنوب طرابلس) كانت تمهد لتقدم قوات حفتر باتجاه طرابلس.


وقال "بركان الغضب" إن الحكومة "استجلبت إمدادات لقواتها متمثلة في مدرعات وذخائر وأسلحة نوعية، استعدادا لعملية موسعة يتم الإعداد لها للقضاء على قوات حفتر في محيط طرابلس وبسط الأمن في كافة ربوع ليبيا".

و أسفرت ذربات الوفاق عن تدمير دبابتين ومدفعية ثقيلة كانت تقصف الأحياء المدنية بالعاصمة، فيما لم يصدر تعقيب من قوات حفتر حول ما أورده البيان.

وحسب مراسل الأناضول، تشهد العاصمة هدوء حذرا بعد ساعات من المواجهات المسلحة فجر السبت في منطقة شارع الخلاطات وطريق المطار، جنوبي طرابلس.

ومنذ 4 أبريل/ نيسان الماضي، تشن قوات حفتر، هجوما للسيطرة على طرابلس، تعرضت خلالها لعدة انتكاسات، وتراجعت في أكثر من محور، ولم تتمكن من اختراق الطوق العسكري حول وسط المدينة، الذي يضم المقرات السيادية.

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