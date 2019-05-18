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كيف أجبرت صواريخ المقاومة الاحتلال علي البحث عن بديل "للقبة الحديدية"

منذ 2 يوم
عدد القراءات: 752
كيف أجبرت صواريخ المقاومة الاحتلال علي البحث عن بديل "للقبة الحديدية"

كشفت صحيفة "معاريف" العبرية صباح اليوم السبت 18 مايو ، أن الكيان الصهيوني ، يدرس من جديد تطوير نظام ليزر كوسيلة لاعتراض صواريخ المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة بسبب عيوب منظومات "القبة الحديدية" خلال جولة التصعيد الأخيرة قبل نحو أسبوعين.

وقالت الصحيفة ، أن تكلفة صاروخ القبة الحديدية كبير حيث يبلغ نحو 70 ألف دولار، ويمتلك الاحتلال 10 بطاريات قبة فقط إحداها احتياط ولا تكفي لاعتراض عشرات الصواريخ التي تطلق في آن واحد.
واشارت إلي عجز القبة للتصدي لإطلاق 700 صاروخ منها 117 في أقل من ساعة بعضها استهدف بطاريات "القبة الحديدية" نفسها ، لتقتل 4 إسرائيليين وتصيب ما يزيد عن 170 آخرين.

واعترفت أن "هذا يدل على الأداء الرائع والتحكم والتنسيق بين فصائل المقاومة لإصابة أهداف أكثر وتعطيل نظام القبة أيضا".

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