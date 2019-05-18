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"العسكري السوداني" يعلن استئناف التفاوض مع المعارضة غدا..

منذ 3 يوم
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"العسكري السوداني" يعلن استئناف التفاوض مع المعارضة غدا..

أعلن المجلس العسكري السوداني، اليوم السبت 17 مايو ، استئناف التفاوض مع قوى إعلان الحرية والتغيير الأحد المقبل، بالقصر الرئاسي في العاصمة الخرطوم ، عقب إعلان رئيس المجلس العسكري عبد الفتاح البرهان، تعليق التفاوض مع "قوى إعلان الحرية والتغيير" لمدة 72 ساعة "حتى يتهيأ المناخ لإكمال التفاوض، وإزالة المتاريس حول محيط الاعتصام، وفتح مسار القطارات".

ومنذ 6 أبريل الماضي يعتصم آلاف السودانيين، أمام مقر قيادة الجيش؛ للضغط على المجلس العسكري الانتقالي، لتسريع عملية تسليم السلطة إلى مدنيين ، في ظل مماطلة المجلس العسكري في تسليم السلطة

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