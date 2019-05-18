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قوى سودانية تواصل رفضها لاتفاق "العسكري"

منذ 3 يوم
عدد القراءات: 355
قوى سودانية تواصل رفضها لاتفاق "العسكري"

أعلنت الجبهة الوطنية للتغيير، اليوم السبت 18 مايو ، في بيان لها ، انضمامها إلى القوى والأحزاب السياسية السودانية، الرافضة لاتفاق قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري بشأن الفترة الانتقالية وتسليم السلطة ، مؤكده أن "أي قرار ثنائي تنتج عن تفاوض معزول بين طرفين يبقى شأنا خاصا بهما، ولا يلزمنا".


وأشارت الجبهة الوطنية، وهي مجموعه من التحالفات والكتل السياسية، شملت: تحالف أحزاب وحركات شرق السودان، التنسيقية العامة للحركات المسلحة، ائتلاف شباب السودان، قوى تجمع الثوار (وتر)، إلى أن السلام المستدام، هو الذي يقوم على أسس العدالة والتكافؤ، مجددة عزمها على العمل بكل الوسائل السلمية، من أجل الوصول إلى اتفاق سياسي مستدام وشامل، وأن تكون كل القوى السياسية تعزيزا لهذا المبدأ.

وشددت على أن تكون القرارات التي تتخذ حامية لوحدة الصف الوطني.
 

 

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