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أمطار غزيرة بالحرم المكي والأرصاد تحذر

منذ 3 يوم
عدد القراءات: 548
أمطار غزيرة بالحرم المكي والأرصاد تحذر

تداول نشطاء شبكات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، اليوم السبت 18 مايو ، يوضح تساقط أمطار غزيرة على الحرم المكي، وسط تواجد عدد كبير من المصلين.
وأصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية، تنبيها متقدما تحذر فيه من عواصف رعدية مصحوبة بأمطار 

وأفادت وكالة الأنباء السعودية "واس" إن المسجد الحرام شهد تساقط زخات من المطر الخفيف على زوار المسجد الحرام، وسط أجواء مفعمة بالإيمان والروحانية والطمأنينة.  وفي وقت سابق توفي طفل سعودي نتيجة الأمطار الغزيرة التي شهدتها المملكة، في حين تسببت الأمطار الهاطلة على منطقة الطائف باحتجاز 97 شخصاً بسبب السيول، وسط تحذيرات من استمرار المنخفض وتوسعه لعدة مناطق.

وذكرت صحيفة المدينة السعودية، اليوم السبت، أنّ فرق الدفاع المدني انتشلت طفلاً متوفى يبلغ من العمر 13 عاماً، سقط في مشروع صرف صحي تحت الإنشاء نتيجة الأمطار الغزيرة بمركز الثنية التابع لمنطقة عسير

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