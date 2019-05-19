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الملك سلمان يدعو لقمتين طارئتين خليجية وعربية

منذ 3 يوم
عدد القراءات: 585
الملك سلمان يدعو لقمتين طارئتين خليجية وعربية

دعا العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، مساء اليوم السبت 18 مايو ، دعوة لقادة دول مجلس التعاون الخليجي، وقادة الدول العربية، لعقد قمتين خليجية وعربية طارئة في مكة المكرمة يوم 30 مايو القادم ، وذلك لبحث "الهجمات" على محطتي ضخ نفطية بالمملكة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، عن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية أن : "الاعتداء الأخيرة لها تداعيات خطيرة على السلم والأمن الإقليمي والدولي، وعلى إمدادات واستقرار أسواق النفط العالمية".

وأقرت السعودية، يوم (14 مايو)،  ، بتعرض محطتي ضخ خط أنابيب لنقل النفط من حقول المنطقة الشرقية إلى ميناء ينبع بالساحل الغربي، لهجوم طائرات دون طيار مفخخة "درون" .

كما اعترفت الرياض، مؤخراً، بتعرض ناقلتين سعوديتين لهجوم تخريبي، وهما في طريقهما لعبور الخليج العربي قرب المياه الإقليمية للإمارات.

وسبق إعلان الرياض بيان لوزارة الخارجية الإمارات، قالت فيه إن 4 سفن شحن تجارية من عدة جنسيات (لم تحددها)، تعرضت لعمليات تخريبية قرب المياه الإقليمية، باتجاه ميناء الفجيرة البحري.

وتأتي هذه الأحداث في وقت تشهد منطقة الخليج توتراً بين واشنطن وطهران، بعدما أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية إرسال حاملة الطائرات "أبراهام لنكولن" إلي الخليج العربي.

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