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بالفيديو.. قوات الاحتلال تقتحم المسجد الأقصى وتُخليه من المعتكفين

منذ يوم
عدد القراءات: 483
بالفيديو.. قوات الاحتلال تقتحم المسجد الأقصى وتُخليه من المعتكفين

اقتحمت قوات الاحتلال الصهيوني مسجد الأقصى المُحتل مساء أمس السبت، وأخلته من المعتكفين.
جاء ذلك حسب ما نقلته وكالة "معا" من تصريحات لشهود عيان، أكدوا على أن قوات الاحتلال اقتحمت الأقصى بعد انتهاء صلاة التراويح والوتر، وطالبوا المصلين في المساجد والساحات بمغادرة الأقصى.

وأشار شهود العيان إلى أن المصلين رفضوا الامتثال لأوامر الشُرطة، لذلك استخدم الصهاينة القوة لإخلاء المسجد من المعتكفين من النسوة وكبار السن والشبان والأطفال، وهددوا باعتقال الرافضين.

وحسب وكالة معًا فإن المعتكفين توجهوا إلى مسجد المئذنة الحمراء في منطقة باب الساهرة للمبيت، بعد إخراجهم بالقوة من الأقصى.
يُجدر الإشارة إلى أنها ليست المرة الأولى التي تقتحم فيها قوات الاحتلال المسجد لإخلائه،  فقد اقتحمته الأسبوع الماضي عدة مرات وأخلته من المعتكفين.

 

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