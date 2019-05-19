السودان.. كيان سياسي جديد لدعم القوات المسلحة

كشفت وكالة الأنباء السودانية، عن انشاء كيان سياسي جديد باسم تحالف قوى السلام والعدالة المتحدة، داعم للقوات المسلحة.



جاء ذلك حسب ما نقلته وكالة "سونا"، من تصريحات لـ"مصطفى البنا" رئيس تحالف قوى السلام والعدالة المتحدة الذي قال: التحالف يشارك فيه عدد من الأحزاب التي لم تشارك في الحكومة السابقة، ولم توقع على ميثاق قوى الحرية والتغيير وبعض منظمات المجتمع المدني المختلفة.

كما أدعى المن أن "القوات المسلحة والدعم السريع والشرطة، شركاء في الثورة، وأن وجودهم في السلطة وخلال المرحلة الانتقالية ضروري، مُشيرًا إلى أن المخرج للبلاد من الأزمة الحالية، هو أن يكون المجلس العسكري الانتقالي في مسافة واحدة من كل المكونات السياسية، من أجل تحقيق الأمن والاستقرار والسلام" على حد وصفه.

الجدير بالذكر أنه منذ 6 أبريل الماضي يعتصم آلاف السودانيين، أمام مقر قيادة الجيش، للضغط على المجلس العسكري الانتقالي، لتسريع عملية تسليم السلطة إلى مدنيين.