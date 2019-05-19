رفع العلم الفلسطيني في مسابقة الأغنية الأوروبية بتل ابيب.. وغضب بالكيان

وجه فريق آيسلندا صفعة مفاجأة لمنظمي مسابقة الأغنية الأوروبية "اليوروفيجن" المقامة في "تل أبيب" برفعه علم فلسطين على الهواء مباشرة ، بالتزامن مع احتجاجات خارج القاعة لحركة المقاطعة الدولية BDS تضامنا مع الشعب الفلسطيني وخاصةً قطاع غزة في ظل تعرضه للعدوان والحصار المتواصل من قبل الاحتلال.

و ظهرت المغنية الشهيرة مادونا ضمن فريق الأغنية الخاص بها وهو يحمل العلم الفلسطيني.

وأثار هذا الامر غضب في الكيان الصهيوني بسبب رفع العلم الفلسطيني في الـ "يوروفيجن"



كما قام أعضاء فرقة غنائية تمثل آيسلندا برفع الأعلام الفلسطينية من على منصة المسابقة، ما دفع الأمن الإسرائيلي إلى التدخل ومصادرتها، بمرافقة أصوات الاستهجان من قبل الحاضرين الإسرائيليين تجاه الفرقة.

وفيما كان ظهور مادونا في المسابقة الأوروبية يعتبر ذروة الحفل بالنسبة للإسرائيليين، قال منظموه إن ما قامت به مادونا من وضع العلم الفلسطيني على ظهر أحد أعضاء فرقتها كان دون علمهم، ولم يكن ظاهرا خلال فترة التدريبات السابقة، وأنه كان رسالة سياسية في مسابقة غير سياسية.

وهاجمت وسائل الإعلام العبرية مغنية البوب الأشهر في العالم، وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن ما قامت به مادونا شكل مفاجأة للجميع، مشيرة إلى انتقادات للمغنية عبر وسائل التواصل الاجتماعي".