"فيديو": بالتزامن مع عيدهم.. ألاف الطلاب الجزائريون يواصلون احتجاجاتهم أمام مجلس الأمة

احتج ألاف الطلبة الجزائريين، اليوم الأحد 10 مايو ، أمام مبنى مجلس الأمة (الغرفة الثانية للبرلمان)، مرددين شعارات مناهضة لاستمرار رموز نظام الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، في الحكم ، وذلك بعد أن كسروا حواجز الشرطة بعد مواجهات طفيفة ، جاء ذلك بالتزامن مع الاحتفال بعيد الطالب في الجزائر، المصادف للتاسع عشر مايو من كل سنة.



وردد المحتجون شعارات "ماكانش انتخابات يا العصابات" ومعناها "لا انتخابات أيها العصابات"، في إشارة لرئاسيات 4 يوليو المقبل.

كما أطلق الطلبة صافرات استهجان، أمام مبنى مجلس الأمة، الذي كان يترأسه عبد القادر بن صالح، قبل تعيين رئيسا مؤقتا للبلاد بعد استقالة بوتفليقة، في 2 أبريل الماضي.



وأقام عناصر الشرطة حاجزا أمنيا أمام المدخل الرئيسي لمجلس الأمة، دون أن تتدخل لتفريق الطلبة المعتصمين.

وفي وقت سابق خرج آلاف الطلبة في مسيرة من الجامعة المركزية الحكومية، نحو ساحة البريد المركزي، وسط العاصمة، ومنعتهم الشرطة من التقدم نحو مبنى المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان).



وفي 19 مايو 1956، قرر الطلبة الجزائريون في الجامعات الفرنسية مقاطعة الدراسة والالتحاق بثورة التحرير ضد الاستعمار الفرنسي، التي توجت باستقلال البلاد في 5 يوليو 1962.



ومن المنتظر أن يخرج الطلبة، الثلاثاء، الذي تحول لموعد احتجاج أسبوعي، في مسيرات جديدة بالعاصمة ومدن عدة في مسيرات رفضا لاستمرار رموز نظام بوتفليقة في الحكم.