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مشعل: الشعب الفلسطيني بأثره موحد ضد "صفقة ترامب"

منذ يوم
عدد القراءات: 348
مشعل: الشعب الفلسطيني بأثره موحد ضد "صفقة ترامب"

أكد الرئيس السابق للمكتب السياسي ، لحركة المقاومة الإسلامية " حماس" ، خالد مشعل إن: "الشعب الفلسطيني بأثره وقياداته موحدون ضد " صفقة القرن" التي يخطط لها الكيان الصهيوأمريكي ، وبالتالي لن تنجح حتى ولو وافق عليها زعماء آخرون في المنطقة".

وقال مشعل أثناء حضوره اجتماعاً لـ "مجموعة أصدقاء فلسطين" من نواب البرلمان التركي، في مقر بلدية منطقة "أيوب سلطان" أمس السبت، ان الولايات المتحدة والكيان الصهيوني ، تحاولان اجتذاب بعض دول المنطقة لتقبل برؤيتهم في صفقة القرن (صفقة ترامب)، والتي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية.

وشدد القيادي في حركة حماس على أن صفقة القرن هي رؤية أمريكية إسرائيلية لتصفية القضية الفلسطينية.

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