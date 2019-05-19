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رغم حصارها.. قطر تنهي أزمة إماراتية في استيراد الغاز

منذ يوم
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رغم حصارها.. قطر تنهي أزمة إماراتية في استيراد الغاز

رغم مشاركة الإمارات في حصار قطر إلى جانب السعودية والبحرين ومصر ، إلا أن الدوحة قدمت دعماً لوجيستياً لإصلاح خط أنابيب  "دولفين" الذي ينقل الغاز من قطر إلى الإمارات ، بعد تعطُّلاً استمر عدة أيامٍ الشهر الماضي.

ونقلت وكالة "رويترز"، اليوم الأحد، عن مصدرٍ قوله: إن خط الأنابيب "شهد عطلاً كبيراً في الأراضي القطرية منتصف أبريل؛ وهو ما أدى إلى غلق جميع منشآته عدة أيام"، وتسبب الإغلاق في تقلص كبير بإمدادات الغاز المتجهة إلى الإمارات.


ومدَّت شركة الطاقة الوطنية العملاقة "قطر للبترول" يد العون لـ"دولفين"، عن طريق شحن المواد اللازمة لأعمال الإصلاح، وعوَّضت الشركة أيضاً نقص الإمدادات ، متغاضية عن الخلافات السياسية ، التي عقبت عليها ، بأنها لا تريد أن يعاني شعب الإمارات بسبب خلافات سياسية.

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