السعودية تحول 250 مليون دولار لحساب البنك المركزي السوداني

أعلنت وزارة المالية السعودية تحويل وديعة مالية بقيمة 250 مليون دولار، لحساب البنك المركزي السوداني، تنفيذًا لقرار مشترك مع دولة الإمارات لدعم الخرطوم.

جاء ذلك في بيان صادر عن الوزارة، أكدت فيه على أنها أودعت 937.5 مليون ريال "250 مليون دولار" في البنك المركزي السوداني، بزعم تعزز المركز المالي للسودان وتُخفّف الضغوط عن الجنيه السوداني وتُحقّق مزيداً من الاستقرار في سعر الصرف.

وكانت الإمارات قد أعلنت في 28 أبريل الماضي، توقيع اتفاقية إيداع 250 مليون دولار، في البنك المركزي السوداني، بزعم دعم السياسة المالية للبنك وتحقيق الاستقرار المالي والنقدي في السودان.

ومن جانبه علم موقع "عربي21" من مصادر سودانية أن الأمير "خالد بن سلمان" نائب وزير الدفاع السعودي، كان قد زار الخرطوم مؤخراً على رأس وفد كبير، التقى خلال الزيارة أعضاء المجلس العسكري سراً دون أن يتم الإعلان عن أية تفاصيل تتعلّق بالزيارة.

وتأتي تلك الزيارة وسط معلومات متضاربة تُشير إلى أن السعودية والإمارات في السودان، تحاولان التدخل من أجل توجيه الثورة السودانية، في دور أشبه بالذي لعبته في مصر وأدّى لاحقاً إلى تنفيذ انقلاب العسكري على الرئيس الشرعي "محمد مُرسي" وتولّي عبد الفتاح السيسي.