Responsive image

20º

21
مايو

الثلاثاء

26º

21
مايو

الثلاثاء

 خبر عاجل
  • الاحتلال يقرر توسيع مساحة الصيد بغزة ضمن تفاهمات "التهدئة"
     منذ 2 ساعة
  • الرئيس الإيراني: إيران تلقت أكثر من 10طلبات من واشنطن للتفاوض لكن الظروف الحالية ليست مناسبة للمفاوضات
     منذ 16 ساعة
  • عاجل | النيابة العامة المصرية تصدر أمرا بالإفراح عن معصوم مرزوق ورائد سلامة ويحي القزاز ونيرمين حسين وعبدالفتاح الصعيدي
     منذ 18 ساعة
  • التلفزيون العبري: التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار مع حماس لمدة 6 أشهر
     منذ 18 ساعة
  • إيران تقرر زيادة حجم إنتاجها من اليورانيوم منخفض التخصيب إلى أربعة أضعاف
     منذ 19 ساعة
  • مشرعون أمريكيون في رسالة لبومبيو: لابد من وقف تزويد الحكومات المنتهكة لحقوق الإنسان بقدرات مراقبة متطورة
     منذ 20 ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

3:18 صباحاً


الشروق

4:54 صباحاً


الظهر

11:51 صباحاً


العصر

3:28 مساءاً


المغرب

6:49 مساءاً


العشاء

8:19 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 عربية وعالمية

إقرأ

عربية وعالمية

تابع آخر الأخبار العربية والعالمية من جريدة الشعب الجديد

السعودية تحول 250 مليون دولار لحساب البنك المركزي السوداني

منذ يوم
عدد القراءات: 332
السعودية تحول 250 مليون دولار لحساب البنك المركزي السوداني

أعلنت وزارة المالية السعودية تحويل وديعة مالية بقيمة 250 مليون دولار، لحساب البنك المركزي السوداني، تنفيذًا لقرار مشترك مع دولة الإمارات لدعم الخرطوم.

جاء ذلك في بيان صادر عن الوزارة، أكدت فيه على أنها أودعت 937.5 مليون ريال "250 مليون دولار" في البنك المركزي السوداني، بزعم تعزز المركز المالي للسودان وتُخفّف الضغوط عن الجنيه السوداني وتُحقّق مزيداً من الاستقرار في سعر الصرف.

وكانت الإمارات قد أعلنت في 28 أبريل الماضي، توقيع اتفاقية إيداع 250 مليون دولار، في البنك المركزي السوداني، بزعم دعم السياسة المالية للبنك وتحقيق الاستقرار المالي والنقدي في السودان.

ومن جانبه علم موقع "عربي21" من مصادر سودانية أن الأمير "خالد بن سلمان" نائب وزير الدفاع السعودي، كان قد زار الخرطوم مؤخراً على رأس وفد كبير، التقى خلال الزيارة أعضاء المجلس العسكري سراً دون أن يتم الإعلان عن أية تفاصيل تتعلّق بالزيارة.

وتأتي تلك الزيارة وسط معلومات متضاربة تُشير إلى أن السعودية والإمارات في السودان، تحاولان التدخل من أجل توجيه الثورة السودانية، في دور أشبه بالذي لعبته في مصر وأدّى لاحقاً إلى تنفيذ انقلاب العسكري على الرئيس الشرعي "محمد مُرسي" وتولّي عبد الفتاح السيسي.

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2019

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers