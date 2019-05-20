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محكمة صهيونية تُفرج عن مستوطن مُتهم بقتل سيدة فلسطينية

منذ 18 ساعة
عدد القراءات: 401
محكمة صهيونية تُفرج عن مستوطن مُتهم بقتل سيدة فلسطينية

قضت محكمة الاحتلال أمس الأحد، بالإفراج عن مستوطن صهيوني، متهم بقتل السيدة الفلسطينية "عائشة الرابي"، وإبقائه في الحبس المنزلي.

جاء ذلك حسب إفادة صحيفة "معاريف"، التي أشارت إلى أن المحكمة رفضت مبررات الإدعاء، وقرّرت الإفراج عن المستوطن وتحويله للحبس المنزلي وإبقائه تحت المراقبة عن طريق سوار إلكتروني، ومنعه من التواصل مع أي شخص باستثناء أفراد عائلته.

وكانت السيدة الفلسطينية البالغة من العمر 45 عامًا قد استُشهدت في أكتوبر الماضي، في اعتداء بالحجارة استهدف سيارة كانت تستقلها رفقة زوجها، فيما أُصيب الأخير بجروح، لكن محكمة الاحتلال أدعت اعتمادًا على تقرير طبي أن الإصابات التي تعرضت لها الشهيدة  تُثير الشكوك كونها ناتجة فقط عن الحجر الذي ألقي عليها.

يُجدر الإشارة إلى أن العقوبة المُستحقة للقاتل تصل إلى  20 عاماً، في حال تمّت إدانته، لكن المحكمة العليا قررت الإفراج عنه، وسط اتهامات بالتراخي قدمتها منظمات حقوقية فلسطينية وإسرائيـلية.

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