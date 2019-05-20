السودان.. المُعارضة والمجلس العسكري يتفقان على مواصلة التفاوض

أكد كلا من المجلس العسكري في السودان وقوى المعارضة المُتمثلة في تحالف الحرية والتغيير، على التوصل لاتفاق بشأن مواصلة التفاوض حتى الوصول إلى اتفاق نهائي.

وكانت المفاوضات قد استؤنفت مساء أمس الأحد، حول تسليم السلطة إلى المدنيّين، و إنشاء مجلس حكم يرأسه مدني، في حين يتصاعد التوتر بعد تحذيرات الإسلاميين من الاتّفاق على نظام للحكم يتجاهل الشريعة.

ومن جانبه أكد المتحدث باسم المجلس العسكري "شمس الدين كباشي" وعضو وفد قوى التغيير "مدني عباس مدني"، على أنه تقرر تأجيل إعلان الاتفاق النهائي بينهما، ومواصلة التفاوض بينهما مساء اليوم الاثنين في ختام الجولة الثالثة التي بحثت مهام وصلاحيات ونسب التمثيل في السلطة السيادية.

وأشار المسئول العسكري إلى أنه تمت مناقشة هيكل السلطة الانتقالية، وتثبيت النقاط في الجولات السابقة والمتعلقة بصلاحيات ومهام وهياكل السلطة الانتقالية ومدة الفترة الانتقالية.

بينما أكد عضو الحرية والتغير على أنه جرى الاتفاق على مواصلة النقاش حول المرحلة الانتقالية، مُشيرًا إلى أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة لمتابعة نتائج لجنة التحقيق بشأن الأحداث التي سقط فيها قتلى وجرحى في محيط الاعتصام.

الجدير بالذكر أن قوى المعارضة، كانت قد أعلنت في أبريل الماضي، بدأ اعتصام أمام مقرّ القيادة العامّة للجيش، استمرارا للحركة الاحتجاجيّة التي انطلقت في ديسمبر للمطالبة برحيل البشير الذي أزاحه الجيش.