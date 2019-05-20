الجزيرة تنشر صور لأضرار الهجوم الحوثي على أرامكو

نشرت قناة "الجزيرة" مساء أمس الأحد، صورا تظهر حجم الضرر الذي لحق بإحدى منشآت شركة "أرامكو" السعودية، بعد استهدافها من قبل جماعة "أنصار الله".

وقالت القناة إن الصور التي التقطتها أقمار اصطناعية تظهر الضرر الذي لحق بمحطة ضخ النفط رقم 8 التابعة للشركة السعودية، مُشيرة إلى أن الصور تم التقاطها بعد يوم واحد فقط من الهجوم.

وحسب القناة فإن الهجوم تسبب في كسر بأنبوب النفط بطول أربعة أمتار، وتسربا نفطيا غطى مساحة ألف متر مربع في اليوم التالي، مؤكدة على أن هذا الخط هو الذي ينقل النفط السعودي من حقول المنطقة الشرقية إلى ميناء ينبع على الساحل الغربي للمملكة.

يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان الحوثيون اعتزامهم تنفذ سلسلة عمليات تستهدف 300 هدف حيوي وعسكري في السعودية والإمارات واليمن.

الجدير بالذكر أن أنصار الله كانت قد أعلنت الثلاثاء الماضي، تنفيذ هجمات بسبع طائرات مسيرة على منشآت حيوية في محافظتي الدودامي وعفيف بمنطقة الرياض، مُشيرة إلى أن الهجمات أدت إلى توقف كامل لخط النفط في تلك المنطقة.

​

&

تحقيق للجزيرة يضم صورا خاصة من أقمار صناعية تكشف حجم الضرر في محطة #أرامكو#السعودية التي استهدفها الحوثيون بطائرة مسيرة قبل أيام pic.twitter.com/ugggZ1x3Do — قناة الجزيرة (@AJArabic) May 19, 2019

;