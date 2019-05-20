هيئة المسيرات: تدعو لجمعة "التراحم والتكافل"

دعت الهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار ، اليوم الإثنين 20 مايو ، في بيان صحفي ، أبناء الشعب الفلسطيني للمشاركة في الجمعة الـ 59 تحت اسم جمعة "التراحم والتكافل" في مخيمات العودة الخمسة شرقي قطاع غزة ، مؤكدة أنها مستمرة في مسيراتها السلمية وبطابعها الشعبي كشكل من أشكال المقاومة الشعبية.

وشددت الهيئة ،علي انها لن تتراجع عن دورها رغم المحاولات الفاشلة لإجهاضها والنيل منها".

وأكدت الهيئة استنكارها ورفضها التام لقرار البرلمان الألماني بتجريم حركة المقاطعة الـ BDS واعتبارها حركة معادية للسامية، بما يخدم دولة الاحتلال ويشكّل انحيازاً فاضحاً له.