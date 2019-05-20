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احتجاجاً واسعه في لبنان على خطط الحكومة التقشفية

منذ 21 ساعة
عدد القراءات: 328
احتجاجاً واسعه في لبنان على خطط الحكومة التقشفية

يحتج ألاف البنانيين ؛ اليوم الاثنين 20 مايو ، على مخططات الحكومة التقشفية والتخفيضات المتنوعة على صعيد الموازنة العامة ، وذلك في الوقت الذي يكثف فيه مجلس الوزراء اللبناني جلساته المخصصة لدراسة موازنة البلاد العامة، بهدف إقرارها بأسرع وقت ممكن في ظل الإضرابات والاعتصامات التي يقوم بها موظفو القطاع العام .

وتشهد ساحة رياض الصلح وسط بيروت اعتصام لموظفو الإدارات العامة والاساتذة والمتعاقدون العسكريون تزامناً مع اجتماع الحكومة.

كما دخل القطاع المصرفي الإضراب، بعد الكشف عن نية الحكومة سحب الامتيازات الواسعة التي كان يحظى بها موظفو مصرف لبنان.
ويأتي ذلك وسط جدل حول أسباب الترهل والفساد المالي في الدولة المالية، بالتزامن مع حصول العديد من موظفي القطاع العام على امتيازات كبيرة تفوق حجم الخدمات التي يقومون بها.

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