وزير فلسطيني: أي فلسطيني سيشارك في مؤتمر البحرين عميل

أعلن وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني أحمد مجدلاني، "لن يكون هناك مشاركون فلسطينيون في ورشة العمل بالمنامة ، مؤكدا أن أي فلسطيني سيحضر المؤتمر لن يكون سوى متعاون مع الأمريكيين وإسرائيل".

ونقلت ، رويترز ، عن مجدلاني، وهو عضو في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الاثنين، : .أن السلطة الفلسطينية لن تشارك في المؤتمر الذي ستنظمه الولايات المتحدة في البحرين كأول خطوة في إطار تطبيق "صفقة القرن".

وأعلنت الولايات المتحدة، أمس، أن المنامة ستستضيف، في يونيو المقبل، "ورشة عمل" اقتصادية تستهدف "جذب استثمارات إلى المنطقة بالتزامن مع تحقيق السلام".