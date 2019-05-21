الوفاق تطالب بتوثيق دولي لجرائم حفتر في طرابلس‎

طالبت وزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني ، في بيان لها ، اليوم الإثنين 20 مايو ، ممثلة مجلس الأمن وبعثة الأمم المتحدة في ليبيا، بتوثيق جرائم اللواء المتقاعد خليفة حفتر في هجومة علي طرابلس.

وقالت الداخلية في بيان لها إنها قد طالبت سابقا بتحديد الأشخاص المسؤولين عن جريمة قطع المياه عن العاصمة طرابلس من خلال مجموعة من التابعين لحفتر، ودعت المجتمع الدولي لتوثيقها باعتبارها جريمة حرب.

وأوضحت وزارة الداخلية الليبية جاغءت بناء علي طلب، شخص أردني، قدم على أنه محلل عسكري في قناة ليبيا روحها الوطن المملوكة لسفير ليبيا السابق، لدى دولة الإمارات العربية عارف النايض.



وجاء ذلك بعد أن أعلن جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، أمس الأحد، عن توقف ضخ المياه من حقول آبار المياه، إثر اقتحام مجموعة مسلحة موقع الشويرف، وإجبار العاملين على غلق كافة صمامات التحكم بالتدفق، وإيقاف تشغيل آبار الحقول إلى حين تحقق مطالب لهم.