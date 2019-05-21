العفو الدولية: على الاحتلال احترام حق العودة للاجئين

اعتبرت منظمة العفو الدولية: "إن عدم احترام الاحتلال الصهيوني لحق الفلسطينيين الذين أُجبروا على الفرار من ديارهم في 1948 بالعودة إليها ، انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ، مطالبه الجميع في شتى أنحاء العالم إظهار التضامن مع اللاجئين الفلسطينيين.

وحمل موقع منظمة العفو الدولية المخصص لإحياء ذكرى النكبة عنوان: "سبعون عامًا من الاختناق" ويعرض صورًا وشهادات مؤثرة تروي قصصًا مفجعة من حياة اللاجئين الفلسطينيين الذين يعيشون في الأراضي الفلسطينية المحتلة والأردن ولبنان.

وقالت مديرة برامج في منظمة العفو الدولية في فلسطين "وداد عساف": " إن الذكرى هي ليست ليوم واحد وإنما النكبة مستمرة وعلى الاحتلال وجميع حكومات العالم الاعتراف بحق الفلسطينيين بالعودة لأرضهم من كل أماكن وجودهم الآن، بعد أن أرغموا على تركها".

وأشار الموقع إلى أنه "على الرغم من أن غالبية اللاجئين الفلسطينيين في لبنان وُلدوا في البلاد وعاشوا طوال حياتهم فيها، إلا أنهم لا يستطيعون الحصول على الجنسية اللبنانية، ولا يزال الكثيرون منهم عديمي الجنسية، ومحرومين من الحصول على الخدمات العامة، بما في ذلك الرعاية الطبية والتعليم".