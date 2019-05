تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعا ، لـ"هاكر" فلسطيني يخترق بث قناة عبرية محلية، وبث محتوى عن المجازر، التي نفذتها قوات الاحتلال بحق الفلسطينيين.

وحمل المقطع الذي بثته الهاكرز، شعار "تيرور (الإرهاب) فيجين"، ومعلومات عن عدد ضحايا المجرزة صبرا وشاتيلا.

ويظهر في المقطع سيدة من الكيان، تفاجأ بانقطاع بث المسابقة الغنائية "يوروفيجن"، المقامة في تل أبيب ، ودخول مقطع مصور لمجزرة صبرا وشاتيلا، التي نفذتها قوات الاحتلال في مخيم للاجئين الفلسطينيين، في لبنان بثمانينيات القرن الماضي

Fire broke out inside a vehicle at Narkis Bridge, from Beit Hanina/ Neve Yacov towards Jerusalem. pic.twitter.com/uyzvXM0IRl

For the second time; Another video displayed by unknown hackers on Israeli TV channel during Eurovision live feeds https://t.co/Ptem4vj5l8pic.twitter.com/85VWGqMQx7